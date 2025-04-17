Хейсканен: на Украине может оставаться около 30 финских наемников ВСУ

На Украине из 150 финских наемников ВСУ осталось порядка 30, многие бежали, счет погибших уже пошел на второй десяток. Об этом aif.ru рассказал финский журналист Кости Хейсканен.
«Я слежу за этими нацистами, двое, похоже, где-то потерялись, они неактивны уже неделю. Поэтому может есть еще погибшие, но о них неизвестно. На Украину с начала СВО отправились около 150 финнов, из них осталось где-то около 30, остальные или в пакетах приехали, или тяжело ранены, или сбежали», — сказал военкор.
Накануне финская газета Turun Sanomat сообщила, что в зоне СВО на востоке Украины погиб 20-летний гражданин Финляндии. Он отправился на Украину несколько месяцев назад, чтобы присоединиться к ВСУ. Обстоятельства его смерти пока не известны. По данным МИД Финляндии, он был убит или пропал без вести 13 апреля.