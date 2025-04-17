Хейсканен: на Украине может оставаться около 30 финских наемников ВСУ

«Я слежу за этими нацистами, двое, похоже, где-то потерялись, они неактивны уже неделю. Поэтому может есть еще погибшие, но о них неизвестно. На Украину с начала СВО отправились около 150 финнов, из них осталось где-то около 30, остальные или в пакетах приехали, или тяжело ранены, или сбежали», — сказал военкор.