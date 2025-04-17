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Су-34 поразил пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Самолет Су-34 Воздушно-космических сил РФ поразил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Восточной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа самолета Су-34 ВКС России в ходе проведения специальной военной операции. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребительное авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35С с авиационными управляемыми ракетами класса воздух — воздух. После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования.

«Выполнили боевой полет, все назначенные цели были уничтожены. Продолжаем выполнять боевые полеты для достижения поставленных целей. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказал старший летчик самолета Су-34 Эдуард.