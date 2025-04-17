Медик из Башкирии удостоена медали «За храбрость».

Уроженка Альшеевского района Башкирии удостоена медали «За храбрость» II степени за проявленное мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал глава муниципалитета Наиль Абелгузин в своих соцсетях.
«Сегодня вручил медаль “За храбрость” II степени добровольцу с позывным “Косми”. Эта хрупкая девушка с волевым характером доказала, что истинная сила не всегда в физическом теле, а в духе и мужестве», — отметил глава района.
«Косми» на службу в зону СВО отправилась в январе 2023 года. До начала спецоперации отучилась в медколледже, работала в республиканском ковид-госпитале.
«Не смогла остаться в стороне и решила выбрать военную службу. Выполняла различные задачи на передовой. Людям, которые поддерживают военнослужащих, отправляют гуманитарную помощь, огромное спасибо, для нас это очень важно. Победа будет за нами!» — сказала «Косми».