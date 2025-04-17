Медик из Башкирии удостоена медали «За храбрость».

«Не смогла остаться в стороне и решила выбрать военную службу. Выполняла различные задачи на передовой. Людям, которые поддерживают военнослужащих, отправляют гуманитарную помощь, огромное спасибо, для нас это очень важно. Победа будет за нами!» — сказала «Косми».