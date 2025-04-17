Бойцы группировки российских войск «Запад» поразили пункт временной дислокации украинских формирований в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” артиллерийского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” выполнил задачу по уничтожению пункта временной дислокации и военной техники ВСУ в Харьковской области», — отметило ведомство.
Скопление сил противника удалось выявить с помощью воздушной разведки. Российским артиллеристам передали координаты цели, по которой был нанесён удар с использованием реактивных снарядов калибра 220 мм.
«Все выявленные цели были уничтожены, противник понес потери в бронетехнике и живой силе», — добавили в Минобороны.
Результат боевой работы был зафиксирован расчетами разведывательных беспилотников Вооружённых сил РФ.
Напомним, 13 апреля появилась информация, что российские военные в Харьковской области ликвидировали две штурмовые группы иностранных наёмников ВСУ, находившихся в лесном массиве в Купянском районе. Эти вражеские отряды входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады украинских формирований.