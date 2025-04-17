Военные РФ в Харьковской области нанесли удар по пункту дислокации ВСУ

Напомним, 13 апреля появилась информация, что российские военные в Харьковской области ликвидировали две штурмовые группы иностранных наёмников ВСУ, находившихся в лесном массиве в Купянском районе. Эти вражеские отряды входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады украинских формирований.