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Военные РФ в Харьковской области нанесли удар по пункту дислокации ВСУ

Цель поразил расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки российских войск «Запад».

Бойцы группировки российских войск «Запад» поразили пункт временной дислокации украинских формирований в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” артиллерийского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” выполнил задачу по уничтожению пункта временной дислокации и военной техники ВСУ в Харьковской области», — отметило ведомство.

Скопление сил противника удалось выявить с помощью воздушной разведки. Российским артиллеристам передали координаты цели, по которой был нанесён удар с использованием реактивных снарядов калибра 220 мм.

«Все выявленные цели были уничтожены, противник понес потери в бронетехнике и живой силе», — добавили в Минобороны.

Результат боевой работы был зафиксирован расчетами разведывательных беспилотников Вооружённых сил РФ.

Напомним, 13 апреля появилась информация, что российские военные в Харьковской области ликвидировали две штурмовые группы иностранных наёмников ВСУ, находившихся в лесном массиве в Купянском районе. Эти вражеские отряды входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады украинских формирований.