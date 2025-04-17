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Депутат Водолацкий: ВСУ уносят с поля боя тела наемников, чтобы о них не узнали

Украинские боевки уносят с поля боя тела наемников для нераспространения фактов их пребывания.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ сначала вывозят убитых наемников, бросая своих раненых, чтобы скрыть присутствие иностранцев. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с ТАСС.

Ранее несколько европейских и американских изданий обнародовали фото- и видеодоказательства, подтверждающие факты гибели зарубежных наемников, сражавшихся в составе украинских формирований.

«Их первую очередь выносят с поля боя для того, чтобы мы не фиксировали тот факт, который сегодня происходит, то, что со всего мира сюда толпами едут наемники», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, наибольшее количество зарубежных бойцов отмечалось в первые месяцы 2022 года, когда вдоль всей линии соприкосновения можно было услышать иностранные языки.

Накануне KP.RU писал, что ВСУ используют иностранных наемников для управления беспилотниками.