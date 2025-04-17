ВСУ сначала вывозят убитых наемников, бросая своих раненых, чтобы скрыть присутствие иностранцев. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с ТАСС.
Ранее несколько европейских и американских изданий обнародовали фото- и видеодоказательства, подтверждающие факты гибели зарубежных наемников, сражавшихся в составе украинских формирований.
«Их первую очередь выносят с поля боя для того, чтобы мы не фиксировали тот факт, который сегодня происходит, то, что со всего мира сюда толпами едут наемники», — пояснил собеседник агентства.
По словам источника, наибольшее количество зарубежных бойцов отмечалось в первые месяцы 2022 года, когда вдоль всей линии соприкосновения можно было услышать иностранные языки.
Накануне KP.RU писал, что ВСУ используют иностранных наемников для управления беспилотниками.