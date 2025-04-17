Минобороны Британии заявило об испытаниях нового радиоволнового оружия

Новое радиоволновое оружие, созданное для нейтрализации роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), прошло успешные испытания в Британии, сообщило министерство обороны страны.
Учения проходили на западе Уэльса. В ведомстве утверждают, что речь идёт о крупнейших маневрах в истории Британии, касающихся борьбы с роем БПЛА.
Это оружие представляет собой установку, излучающую высокочастотные радиоволны (RF DEW). По информации минобороны, это вооружение якобы может мгновенно обезвреживать сразу несколько целей.
Радиус поражения системы составляет 1 км. Она эффективна против воздушных целей, которые невозможно нейтрализовать с помощью уже применяемых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Власти Британии вложили в создание этого оружия более 40 миллионов фунтов стерлингов. Демонстрационную модель RF DEW разработал промышленный консорциум во главе с британским отделением французской оборонной компании Thales.
Напомним, в середине февраля основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, что российский тяжелый дрон-бомбардировщик «Кукушка», впервые использованный в зоне спецоперации, устойчив к РЭБ.
Эксперт отметил, что этот беспилотник был создан с учётом уязвимостей, выявленных при борьбе с украинскими БПЛА «Баба Яга», большое количество которых сбили военные ВС РФ.