Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Британии заявило об испытаниях нового радиоволнового оружия

В британском военном ведомстве утверждают, что это вооружение якобы может мгновенно обезвреживать сразу несколько БПЛА..

Источник: Аргументы и факты

Новое радиоволновое оружие, созданное для нейтрализации роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), прошло успешные испытания в Британии, сообщило министерство обороны страны.

Учения проходили на западе Уэльса. В ведомстве утверждают, что речь идёт о крупнейших маневрах в истории Британии, касающихся борьбы с роем БПЛА.

Это оружие представляет собой установку, излучающую высокочастотные радиоволны (RF DEW). По информации минобороны, это вооружение якобы может мгновенно обезвреживать сразу несколько целей.

Радиус поражения системы составляет 1 км. Она эффективна против воздушных целей, которые невозможно нейтрализовать с помощью уже применяемых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Власти Британии вложили в создание этого оружия более 40 миллионов фунтов стерлингов. Демонстрационную модель RF DEW разработал промышленный консорциум во главе с британским отделением французской оборонной компании Thales.

Напомним, в середине февраля основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, что российский тяжелый дрон-бомбардировщик «Кукушка», впервые использованный в зоне спецоперации, устойчив к РЭБ.

Эксперт отметил, что этот беспилотник был создан с учётом уязвимостей, выявленных при борьбе с украинскими БПЛА «Баба Яга», большое количество которых сбили военные ВС РФ.