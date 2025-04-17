Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет. В Брянской и Тульской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов атаки пока не комментировали.
За ночь сбили 71 БПЛА над шестью российскими регионами
В течение ночи средства ПВО перехватили над Курской областью 49 БПЛА, сообщило Минобороны. По его данным, по семь беспилотников сбито над Орловской и Рязанской областями, четыре над Брянской, три над Владимирской, еще один дрон над Тульской областью.