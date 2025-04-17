За ночь сбили 71 БПЛА над шестью российскими регионами

В течение ночи средства ПВО перехватили над Курской областью 49 БПЛА, сообщило Минобороны. По его данным, по семь беспилотников сбито над Орловской и Рязанской областями, четыре над Брянской, три над Владимирской, еще один дрон над Тульской областью.