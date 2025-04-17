Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над Россией

Наибольшая активность наблюдалась в небе Курской области, где было нейтрализовано 49 воздушных целей. Значительное количество дронов также перехвачено над Орловской и Рязанской областями — по семь единиц в каждой. Над Брянской областью сбито четыре БПЛА, над Владимирской — три, а над Тульской — один беспилотный аппарат.