Министерство обороны России сообщило об успешном отражении массированной атаки украинских беспилотников. По данным ведомства, в ночь на 17 апреля силами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 71 украинский БПЛА самолётного типа.
Наибольшая активность наблюдалась в небе Курской области, где было нейтрализовано 49 воздушных целей. Значительное количество дронов также перехвачено над Орловской и Рязанской областями — по семь единиц в каждой. Над Брянской областью сбито четыре БПЛА, над Владимирской — три, а над Тульской — один беспилотный аппарат.
Прежде сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области составили до 160 боевиков за сутки. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям восьми бригад боевиков киевского режима у населенных пунктов Горналь и Олешня.