В зоне СВО погиб кавалер «Ордена Мужества» Александр Никонов из Пермского края

В зоне проведения СВО погиб житель Кочевского округа Никонов Александр Егорович. О гибели земляка при исполнении воинского долга сообщил глава округа.
Александр Никонов родился в 1967 году в селе Кочево. Погиб в зоне проведения СВО более года назад, 22 февраля 2024 года.
За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность земляка посмертно наградили «Орденом Мужества». Государственную награду вручили его дочери Елене Александровне.
Глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин приносит соболезнования родным и близким погибшего земляка. О дате прощания с ним окружные власти сообщат дополнительно.