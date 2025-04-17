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В зоне СВО погиб кавалер «Ордена Мужества» Александр Никонов из Пермского края

Земляка наградили орденом посмертно.

В зоне проведения СВО погиб житель Кочевского округа Никонов Александр Егорович. О гибели земляка при исполнении воинского долга сообщил глава округа.

Александр Никонов родился в 1967 году в селе Кочево. Погиб в зоне проведения СВО более года назад, 22 февраля 2024 года.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность земляка посмертно наградили «Орденом Мужества». Государственную награду вручили его дочери Елене Александровне.

Глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин приносит соболезнования родным и близким погибшего земляка. О дате прощания с ним окружные власти сообщат дополнительно.