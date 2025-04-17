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Улица Героев специальной военной операции может появиться в Таганроге

Таганрожцам предлагают высказать мнение о переименовании двух улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге местным жителям предлагают переименовать две улицы. Одну из улиц, которая находится между проездом Сенявина и улицей Николаевское Шоссе, предлагают назвать в честь Героев специальной военной операции. А вторую улицу — в честь Владимира Цибулькина. Об этом говорится на сайте местной администрации.

— С инициативой о присвоении наименования улице обратилось Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, — говорится в сообщении.

Высказать свое мнение по этому поводу жители приморского города могут в течение десяти дней.