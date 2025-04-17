ВС РФ взяли под контроль село в ДНР
Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики.
Группировка «Север» противостоит ВСУ в Сумской области
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Рясное и Новодмитровка Сумской области.
«Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие «Запада» заняли выгодные рубежи
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Ямполь ДНР, Ольговка и Боровая Харьковской области.
Потери ВСУ составили порядка 240 человек. Российские военнослужащие также уничтожили танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус», три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед в ДНР
Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 320 боевиков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов.
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия «Центра»
Подразделения «Центральной» группировки атаковали семь украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 385 боевиков, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Карла Маркса, Зеленное Поле, Зеленый Кут и Шевченко ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 130 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и двух станций радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» атакует противника в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино и Никольское Херсонской области.
Уничтожены более 90 украинских боевиков, девять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, предприятию по производству БПЛА, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143-х районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS;
- 204 БПЛА самолетного типа.