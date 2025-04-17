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В Волгограде прокуратура добилась выплаты для матери погибшего в СВО бойца

Женщина обратилась в администрацию города для получения материальной помощи в соответствии с постановлением губернатора от 31.03.2022 № 192.

Однако, как сообщает прокуратура Волгоградской области, ей было отказано. Причиной послужило отсутствие сведений о регистрации ее сына по месту жительства в Волгограде с октября 2017 года. На самом деле до мобилизации молодой человек проживал в Красноармейском районе города в арендованном жилье.

В ходе проверки прокуратура установила лиц, которые засвидетельствовали факт проживания сына заявительницы в Волгограде, а также собрала письменные доказательства, которые подтверждали это. В результате прокуратура подготовила исковое заявление в суд об установлении юридического факта проживания сына женщины в городе до момента его мобилизации.

Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, что позволило матери бойца получить единовременную выплату в связи с гибелью сына при выполнении его служебных обязанностей в зоне специальной военной операции.