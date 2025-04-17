В Волгограде прокуратура добилась выплаты для матери погибшего в СВО бойца

Однако, как сообщает прокуратура Волгоградской области, ей было отказано. Причиной послужило отсутствие сведений о регистрации ее сына по месту жительства в Волгограде с октября 2017 года. На самом деле до мобилизации молодой человек проживал в Красноармейском районе города в арендованном жилье.
В ходе проверки прокуратура установила лиц, которые засвидетельствовали факт проживания сына заявительницы в Волгограде, а также собрала письменные доказательства, которые подтверждали это. В результате прокуратура подготовила исковое заявление в суд об установлении юридического факта проживания сына женщины в городе до момента его мобилизации.
Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, что позволило матери бойца получить единовременную выплату в связи с гибелью сына при выполнении его служебных обязанностей в зоне специальной военной операции.