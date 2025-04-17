Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне

«Херсон, атака фугасными авиабомбами 17 апреля в 10:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.). Разрушены два ангара с техникой, а также поражена многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. На самом деле в этом здании размещались бойцы ВСУ — от ста до ста пятидесяти человек», — сказал собеседник агентства.