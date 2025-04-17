WP раскрыла детали удара по Сумам

При этом, пишут журналисты, многие в Сумах, включая самого Александра, винят местные власти, организовавшие церемонию награждения военнослужащих, как и саму идею проведения такого мероприятия менее чем в 30 километрах от границы с Россией. «Александр заявил, что (экс-главы сумской областной администрации Владимир -ред.) Артюх “на сто процентов ответственен “за погибших и раненых в результате ударов”, — говорится в материале издания.