WP раскрыла детали удара по Сумам

Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
В материале Washington Post говорится об украинском военнослужащем из 117-ой бригады ВСУ, присутствовавшем на церемонии награждения в центре Сум, организованном при участии уволенного недавно главы областной администрации Владимира Артюха.
«Украинский солдат Александр рассказал, как в воскресенье (13 апреля -ред.) он сидел на церемонии награждения медалями в подвале здания университета, когда две российские баллистические ракеты пронеслись по окрестностям», — говорится в материале на сайте WP.
При этом, пишут журналисты, многие в Сумах, включая самого Александра, винят местные власти, организовавшие церемонию награждения военнослужащих, как и саму идею проведения такого мероприятия менее чем в 30 километрах от границы с Россией. «Александр заявил, что (экс-главы сумской областной администрации Владимир -ред.) Артюх “на сто процентов ответственен “за погибших и раненых в результате ударов”, — говорится в материале издания.
Сам Артюх не ответил на просьбу о комментарии, уточнили в WP.
Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин 13 апреля также обвинил Артюха в проведении массового мероприятия для военнослужащих ВСУ в центре города и заявил об ответственности городских властей за пострадавших гражданских.
Позднее Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск». Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено «место сходки» украинских военачальников и их западных коллег.