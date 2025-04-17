Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 17 апреля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 74 780 человек. Уничтожено 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 277 боевых бронированных машин, 2 734 автомобиля, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.