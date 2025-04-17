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ВСУ ударили по храму в Брянской области

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали храм-часовню в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — написал он.

Как подчеркнул глава региона, покушаясь на святыни, противник показывает свое истинное лицо.

«Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру! Веру, которая всегда была фундаментом и оплотом единства православного народа. Те, кто разрушает храмы, разрушают свои сердца и души», — добавил Богомаз.

В ночь на четверг средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над шестью областями страны, среди них четыре — над территорией Брянской области. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.