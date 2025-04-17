ВСУ ударили по храму в Брянской области

«Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру! Веру, которая всегда была фундаментом и оплотом единства православного народа. Те, кто разрушает храмы, разрушают свои сердца и души», — добавил Богомаз.