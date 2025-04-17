На территории Николаевской области был нанесен удар по одному из военных аэродромов Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Прилет в Мартыновский аэродром Рвануло хорошо, в Вознесенске чувствовалось», —сказал Лебедев.
Российские вооруженные силы наносят ответные удары по украинским военным объектам, включая места дислокации войск, боевой техники и иностранных наемников, а также критически важную инфраструктуру — предприятия оборонного комплекса, узлы управления и связи. Эти меры являются ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам.
По данным Минобороны России, на 17 апреля 2025 года российская армия провела точечные удары по ключевым военным объектам Украины, включая авиабазу, завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов и склад, где хранились морские дроны ВСУ.