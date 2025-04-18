Гладков: в белгородском селе Белянка после атаки ВСУ ранен мирный житель

По его информации, грузовой автомобиль, который подвергся атаке, был полностью уничтожен огнём, а водитель получил множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ для оказания первой помощи, а затем планируется перевести его в городскую больницу № 2 в Белгороде.