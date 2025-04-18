Лебедев: нанесён удар аэродрому ВСУ в Вознесенске Николаевской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому Вооружённых сил Украины в Вознесенске Николаевской области, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Николаев, прилёт в Вознесенск. Вернее в Мартыновский аэродром», — написал он в Telegram.
Лебедев добавил, что «рвануло хорошо».
«Целый “Искандер” потратили. Рвануло хорошо, в Вознесенске чувствовалось», — говорится в публикации.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Харьковской области.
Также стало известно, что ВС РФ поразили полк связи Вооружённых сил Украины в городе Вознесенске Николаевской области Украины.