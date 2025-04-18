Руководство ВСУ применяет меры давления к семьям военнослужащих, попавших в плен во время действий в Курской области. О подобных случаях рассказали представители российских силовых структур в беседе с ТАСС.
«Как сообщают сами родные украинских военнослужащих, до всех солдат ВСУ, оставшихся в суджанском приграничье, довели, что если они сдадутся в плен ВС РФ, против их родных и близких примут репрессивные меры», — следует из сообщения силовых структур.
Ранее источники в силовых структурах сообщали, что командование ВСУ организовало в Черниговской области специальную подготовку для военнослужащих по правилам нахождения в плену. Это было связано со случаями массовой сдачи украинских бойцов во время операции в Курской области.
Накануне спецкор RT Александр Пискунов рассказал, что в смартфоне бойца ВСУ было найдено доказательство поборов в армии. Известно, что телефон ранее принадлежал военнослужащему 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ.