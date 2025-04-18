ВСУ угрожают репрессиями родным солдат, сдавшихся в плен в Курской области

«Как сообщают сами родные украинских военнослужащих, до всех солдат ВСУ, оставшихся в суджанском приграничье, довели, что если они сдадутся в плен ВС РФ, против их родных и близких примут репрессивные меры», — следует из сообщения силовых структур.