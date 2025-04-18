ТАСС: в Горнале идут ожесточенные бои

Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь находился под постоянными обстрелами ВСУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркивал, что удары ВСУ были нанесены целенаправленно по храмам и монастырям Русской православной церкви.