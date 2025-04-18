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ТАСС: в Горнале идут ожесточенные бои

КУРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Ожесточенные бои идут в селе Горналь Курской области, российские военные выбивают ВСУ с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Идут ожесточенные бои, выбивают ВСУ [из монастыря]», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными с целью добровольной сдачи в плен на территории монастыря. ВСУ подорвали ряд строений на территории монастыря.

Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь находился под постоянными обстрелами ВСУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркивал, что удары ВСУ были нанесены целенаправленно по храмам и монастырям Русской православной церкви.