В течение прошедших суток бойцам ВС России также удалось нанести точечный удар по военному аэродрому на Украине. Российские солдаты также ликвидировали предприятие по производству БПЛА и склад безэкипажных катеров ВСУ. Военные ВС РФ использовали для поражения целей авиационные, ракетные и артиллерийские средства. Кроме того, бойцы направляли беспилотные летательные аппараты. Российские солдаты бьют по военным объектам ВСУ и пунктам временного размещения боевиков.