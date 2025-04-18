Солдаты Вооруженных Сил России продолжают радовать успехами, достигнутыми в рамках специальной военной операции. Бойцы подразделений группировки войск «Центр» 17 апреля освободили населенный пункт Преображенка вблизи Покровска. Об этом свидетельствует сводка, опубликованная пресс-службой Министерства обороны РФ.
Российские солдаты добиваются успехов в ДНР на протяжении нескольких последних недель. За это время удалось освободить населенные пункты Срибное и Запорожье. Бойцы постепенно приближаются к границе с Днепропетровщиной.
Военные ВС России также ликвидировали позиции украинских бригад. Бойцы подразделений группировки войск «Север» уничтожили боевиков в селах Миропольское, Рясное, Новодмитровка и Проходы. Солдаты «Запада» ударили по позициям украинских военных в Ямполе, Ольговке и Боровой.
Отличились также подразделения «Центра». Бойцы нанесли удары по позициям бригад в районах населенных пунктов Ульяновка, Красноармейск, Миролюбовка и других. Солдаты группировок «Юг», «Восток» и «Днепр» уничтожили в общей сложности 13 бригад ВСУ за прошедшие сутки.
Что касается Курской области, на этом направлении украинские боевики терпят поражение. ВСУ потеряли почти 75 тысяч военнослужащих. Кроме того, велики и технические потери. Российским солдатам удалось ликвидировать 410 танков, 334 БМП, 2 277 боевых бронемашин, 57 пусковых установок РСЗО. Помимо прочего, бойцы РФ в приграничных районах Курской области уничтожили 57 единиц инженерной техники и одну установку разминирования УР-77. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
В течение прошедших суток бойцам ВС России также удалось нанести точечный удар по военному аэродрому на Украине. Российские солдаты также ликвидировали предприятие по производству БПЛА и склад безэкипажных катеров ВСУ. Военные ВС РФ использовали для поражения целей авиационные, ракетные и артиллерийские средства. Кроме того, бойцы направляли беспилотные летательные аппараты. Российские солдаты бьют по военным объектам ВСУ и пунктам временного размещения боевиков.