Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

Как следует из кадров видео ведомства, в плен сдалась группа из более чем десяти украинских солдат.
«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — сказали там.
В Минобороны уточнили, что, руководствуясь соображениями гуманитарного характера, военнослужащие группировки войск «Север» гарантируют солдатам ВСУ, сложившим оружие и сдавшимся в плен, жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.
«ВСУ с каждым днем не хватает подготовленных военнослужащих, многие, кого отправляют в “мясные штурмы” на верную смерть, спасаются бегством с передовой или сдаются в плен российской армии, отказываясь участвовать в боевых действиях», — добавили в ведомстве.
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в Курской области взяты в плен порядка 430 военных ВСУ. Он отмечал, что украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться.