Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — сказали там.