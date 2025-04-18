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Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки войск, после результативного боевого применения вооружения экипажи вернулись на аэродром, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожена бронированная техника и живая сила ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического службы выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.