Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожена бронированная техника и живая сила ВСУ», — говорится в сообщении.