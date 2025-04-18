Артподразделение ВДВ уничтожило опорники ВСУ на Ореховском направлении

«Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 “Гиацинт-Б” новороссийских десантников уничтожил опорные пункты украинских формирований с личным составом подразделений ВСУ. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание», — сказали в российском военном ведомстве.
Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчета артиллерийской установки 2А36 «Гиацинт-Б» Новороссийского соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению временных пунктов размещения личного состава ВСУ на ореховском направлении в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Новороссийские артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи по поражению живой силы противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники.
Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление штурмовых отрядов. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи меняют позиции для выполнения новых задач.