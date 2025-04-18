Артподразделение ВДВ уничтожило опорники ВСУ на Ореховском направлении

Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчета артиллерийской установки 2А36 «Гиацинт-Б» Новороссийского соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению временных пунктов размещения личного состава ВСУ на ореховском направлении в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Новороссийские артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи по поражению живой силы противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники.