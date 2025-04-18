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Российские военные выбивают ВСУ из монастыря в селе Горналь под Курском

Ранее штурмовикам РФ удалось зайти на территорию Горнальского монастыря.

ВС РФ выбивают Вооружённые силы Украины из монастыря, который расположен в населённом пункте Горналь в Курской области.

Речь идёт о Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре.

«Идут ожесточённые бои, выбивают ВСУ», — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Горнальский монастырь в Суджанском районе был основан в 1671 году. С августа 2024 года он находился под постоянными обстрелами украинских войск.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что штурмовикам РФ удалось зайти на территорию Горнальского монастыря в Курской области.

Также стало известно, что БПЛА заснял российских бойцов во время штурма Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.