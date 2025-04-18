Российские военные выбивают ВСУ из монастыря в селе Горналь под Курском

ВС РФ выбивают Вооружённые силы Украины из монастыря, который расположен в населённом пункте Горналь в Курской области.
Речь идёт о Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре.
«Идут ожесточённые бои, выбивают ВСУ», — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.
Горнальский монастырь в Суджанском районе был основан в 1671 году. С августа 2024 года он находился под постоянными обстрелами украинских войск.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что штурмовикам РФ удалось зайти на территорию Горнальского монастыря в Курской области.
Также стало известно, что БПЛА заснял российских бойцов во время штурма Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.