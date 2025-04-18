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Российские солдаты выбивают ВСУ из мужского монастыря в Курской области: ведутся ожесточенные бои

ТАСС: В селе Горналь идут ожесточённые бои, ВС РФ выбивают ВСУ из монастыря.
Источник: Комсомольская правда

Населенный пункт Горналь в Курской области до сих пор частично находится под контролем боевиков ВСУ. Сейчас украинцы сгруппировались у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Солдаты Вооруженных Сил РФ заметили скопление боевиков ВСУ. Они продолжают освободительную операцию. Российские бойцы вытесняют ВСУ с территории Горналя.

«Идут ожесточенные бои, выбивают ВСУ из монастыря», — рассказал собеседник агентства.

За прошедшие сутки российским солдатам удалось ликвидировать несколько вражеских формирований на этом направлении. В их числе десантно-штурмовые бригады и бригады теробороны ВСУ. Военные ВС России уничтожают боевиков, остающихся на территории Курской области и всё чаще заходят в Сумы.