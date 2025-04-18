За прошедшие сутки российским солдатам удалось ликвидировать несколько вражеских формирований на этом направлении. В их числе десантно-штурмовые бригады и бригады теробороны ВСУ. Военные ВС России уничтожают боевиков, остающихся на территории Курской области и всё чаще заходят в Сумы.