Населенный пункт Горналь в Курской области до сих пор частично находится под контролем боевиков ВСУ. Сейчас украинцы сгруппировались у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
Солдаты Вооруженных Сил РФ заметили скопление боевиков ВСУ. Они продолжают освободительную операцию. Российские бойцы вытесняют ВСУ с территории Горналя.
«Идут ожесточенные бои, выбивают ВСУ из монастыря», — рассказал собеседник агентства.
За прошедшие сутки российским солдатам удалось ликвидировать несколько вражеских формирований на этом направлении. В их числе десантно-штурмовые бригады и бригады теробороны ВСУ. Военные ВС России уничтожают боевиков, остающихся на территории Курской области и всё чаще заходят в Сумы.