Бойцы СВО из Башкирии построили мечеть в блиндаже.

Бойцы полка «Башкортостан» из Башкирии построили мечеть в блиндаже. Видеозаписью из мечети на передовой поделились в телеграм-канале «Башкирский батальон».
«Ребята говорят, что на СВО без молитв и веры никак. Маленькое укрытие для них — это спокойствие, безопасность и близость к Богу», — отметили в телеграм-канале «Башкирский батальон».
Как рассказал военнослужащий, показавший на видео мечеть, на фронте неверующие люди встречаются крайне редко.
«Пару месяцев назад мы выкопали и построили мечеть. Бойцы ходят, намаз читают. Здесь недавно прошел священный праздник мусульман — Ураза-байрам», — поделился боец.