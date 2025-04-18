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Бойцы СВО из Башкирии построили мечеть в блиндаже

Бойцы СВО из Башкирии построили мечеть в блиндаже.

Источник: Скрин видео

Бойцы полка «Башкортостан» из Башкирии построили мечеть в блиндаже. Видеозаписью из мечети на передовой поделились в телеграм-канале «Башкирский батальон».

«Ребята говорят, что на СВО без молитв и веры никак. Маленькое укрытие для них — это спокойствие, безопасность и близость к Богу», — отметили в телеграм-канале «Башкирский батальон».

Как рассказал военнослужащий, показавший на видео мечеть, на фронте неверующие люди встречаются крайне редко.

«Пару месяцев назад мы выкопали и построили мечеть. Бойцы ходят, намаз читают. Здесь недавно прошел священный праздник мусульман — Ураза-байрам», — поделился боец.