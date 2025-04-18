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Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

Минобороны опубликовало кадры сдачи в плен группы из более чем десяти украинских солдат.

Источник: Комсомольская правда

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским войскам в Курском регионе. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

«В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — рассказали в ведомстве.

Кадры, обнародованные ведомством, зафиксировали сдачу в плен группы украинских военных, насчитывающей более десяти бойцов.

В Минобороны также подчеркнули, что ВСУ несут значительные потери в живой силе и вооружении, поэтому принимают решение сдаваться в плен.

Там также пояснили, что военные группировки "Северм, исходя из гуманитарных принципов, обеспечивают украинским военнослужащим, которые сложили оружие и сдались в плен, сохранение жизни и гуманное обращение в соответствии с российским законодательством и международными правовыми нормами.

Ранее KP.RU писал, что четверо боевиков ВСУ сдались в плен ВС РФ в районе села Щербаки в Запорожской области.