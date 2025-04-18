Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

Там также пояснили, что военные группировки "Северм, исходя из гуманитарных принципов, обеспечивают украинским военнослужащим, которые сложили оружие и сдались в плен, сохранение жизни и гуманное обращение в соответствии с российским законодательством и международными правовыми нормами.