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15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Над Крымом российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, еще 12 — над Азовским морем. Всего в течение ночи над российскими регионами их было уничтожено 56. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — три над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Больше всего БПЛА — 27 — атаковали ночью Воронежскую область. По 12 беспилотников уничтожили и перехватили над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря. Еще по одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

Утром 18 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате атаки на регион повреждены жилые дома, машины и газопровод.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по энергетике России в нарушение 30-дневного моратория.