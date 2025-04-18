15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — три над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
Больше всего БПЛА — 27 — атаковали ночью Воронежскую область. По 12 беспилотников уничтожили и перехватили над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря. Еще по одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края.
Утром 18 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате атаки на регион повреждены жилые дома, машины и газопровод.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по энергетике России в нарушение 30-дневного моратория.