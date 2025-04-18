15 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Над Крымом российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, еще 12 — над Азовским морем. Всего в течение ночи над российскими регионами их было уничтожено 56. Об этом сообщили в Минобороны.