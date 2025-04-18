Утром 18 апреля в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области утром 18 апреля. Сообщение с предупреждением появилось в приложении МЧС около 07.15.
— Будьте бдительны! — призывают жителей Самарской области.
В связи с опасностью атаки БПЛА, МЧС Самарской области напоминает о правилах поведения при реальной атаке. Если она застала вас на улице, нужно как можно скорее спрятаться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы уже в здании, то, по возможности, спуститесь на подземный этаж или в паркинг. В квартире лучше всего уйти подальше от окон.