Российские военные продолжают освобождать курское село Горналь: что известно на данный момент

Военкор сайта KP.RU Александр Коц раскрыл значение монастыря в Горнале для ВСУ. Противник воспринимает Горналь не как российский населенный пункт, а как опорный пункт в первой линии обороны. Группировка «Север», освободив село, быстро очистит леса вокруг и перейдет на территорию Украины, чтобы создать буферную зону, о которой говорил Владимир Путин. Именно поэтому ВСУ будут до последнего пытаться вгрызаться в этот пункт.