В ближайшем к украинской границе селе Горналь Курской области идут ожесточенные бои. Российские военные продолжают выбивать боевиков Владимира Зеленского с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.
«Идут ожесточенные бои, выбивают ВСУ [из монастыря]», — отметил собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что российские военные сообщили о тактическом продвижении в районе Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в населённом пункте Горналь Курской области. По данным силовых структур, украинские подразделения при отступлении подорвали несколько сооружений на монастырской территории.
Перед этим стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины, в частности, минометные и артиллерийские расчеты, засевшие в горнальском мужском монастыре, отказались от переговоров о сдаче в плен. Поэтому боевые действия, предупредили российские военные, могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
Также ВС РФ сообщили, что разделившиеся группировки Вооруженных сил Украины, которые несут в монастыре огромные потери, стремятся сбежать с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области в Сумскую.
Военкор сайта KP.RU Александр Коц раскрыл значение монастыря в Горнале для ВСУ. Противник воспринимает Горналь не как российский населенный пункт, а как опорный пункт в первой линии обороны. Группировка «Север», освободив село, быстро очистит леса вокруг и перейдет на территорию Украины, чтобы создать буферную зону, о которой говорил Владимир Путин. Именно поэтому ВСУ будут до последнего пытаться вгрызаться в этот пункт.
Началу освобождения горнальского монастыря предшествовали боевые действия, благодаря которым Вооруженные силы России взяли под огневой контроль все дороги, которые идут к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области, удерживаемому в настоящее время боевиками Владимира Зеленского.