Силы ПВО сбили дроны над Таганрогом и Тарасовским районом

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 18 апреля.
По оперативным данным, воздушные цели были уничтожены над Таганрогом и Тарасовским районом.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.