Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили дроны над Таганрогом и Тарасовским районом

Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 18 апреля.

По оперативным данным, воздушные цели были уничтожены над Таганрогом и Тарасовским районом.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.