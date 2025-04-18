Над Кубанью сбили один БПЛА, над Азовским морем — 12

Беспилотники были замечены над Краснодарским краем в ночь на 18 апреля. Над Кубанью сбили один БПЛА. Кроме этого, уничтожены дроны над Азовским морем — ПВО перехватила 12 летательных аппаратов.
«12 БПЛА сбито над акваторией Азовского моря. По одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края», — сообщили в Минобороны РФ.
Всего над Россией в ночь на 18 апреля сбили 56 дронов. Также три беспилотника уничтожены на Крымом, 27 над Воронежской областью и 12 — над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля 67 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем, обломки находили в разных районах.