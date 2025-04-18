Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Кубанью сбили один БПЛА, над Азовским морем — 12

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 18 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники были замечены над Краснодарским краем в ночь на 18 апреля. Над Кубанью сбили один БПЛА. Кроме этого, уничтожены дроны над Азовским морем — ПВО перехватила 12 летательных аппаратов.

«12 БПЛА сбито над акваторией Азовского моря. По одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края», — сообщили в Минобороны РФ.

Всего над Россией в ночь на 18 апреля сбили 56 дронов. Также три беспилотника уничтожены на Крымом, 27 над Воронежской областью и 12 — над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля 67 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем, обломки находили в разных районах.