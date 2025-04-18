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Силы ПВО за ночь сбили 56 украинских беспилотников над Россией

Над пятью регионами России за ночь сбили 56 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, воздушные цели были уничтожены над шестью регионами. Наибольшее количество дронов — 27 единиц — перехвачено в небе над Воронежской областью. Еще 12 беспилотников сбито над Белгородской областью и столько же над акваторией Азовского моря.

Над территорией Республики Крым силы ПВО уничтожили 3 вражеских БПЛА. По одному беспилотнику сбито в Ростовской области и Краснодарском крае.

Тем временем в ближайшем к украинской границе селе Горналь Курской области идут ожесточенные бои. Российские военные продолжают выбивать боевиков с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.