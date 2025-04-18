Силы ПВО за ночь сбили 56 украинских беспилотников над Россией

Согласно данным ведомства, воздушные цели были уничтожены над шестью регионами. Наибольшее количество дронов — 27 единиц — перехвачено в небе над Воронежской областью. Еще 12 беспилотников сбито над Белгородской областью и столько же над акваторией Азовского моря.