Силы ПВО за ночь сбили 56 украинских беспилотников над Россией

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, воздушные цели были уничтожены над шестью регионами. Наибольшее количество дронов — 27 единиц — перехвачено в небе над Воронежской областью. Еще 12 беспилотников сбито над Белгородской областью и столько же над акваторией Азовского моря.
Над территорией Республики Крым силы ПВО уничтожили 3 вражеских БПЛА. По одному беспилотнику сбито в Ростовской области и Краснодарском крае.
Тем временем в ближайшем к украинской границе селе Горналь Курской области идут ожесточенные бои. Российские военные продолжают выбивать боевиков с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.