Дежурными силами ПВО минувшей ночью, 18 апреля, в четырех районах Воронежской области уничтожены 27 БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. — Пострадавших нет, — уточнил глава региона. По словам чиновника, в одном муниципалитете повреждены три дома (в двух выбиты окна, в одном посечен фасад), две машины и газовая труба. — К настоящему моменту повреждение газопровода устранено, — добавил губернатор. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Белгородской областью и Азовским морем уничтожили по 12 дронов, над республикой Крым — три, над Ростовской областью и Краснодарским краем — по одному. Что касается режима атаки БпЛА, то он в нашем регионе сегодня действовал с 1:42 до 7:30.