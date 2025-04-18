Боец полка «Башкортостан» наладил связь под ударами дронов ВСУ.

В феврале 2025 года штурмовики мотострелкового полка «Башкортостан» подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу ВСУ. Противник вёл плотный огонь по району сосредоточения подразделений, в ходе которого были повреждены антенна и кабель ретранслятора, обеспечивающие связь управления полка и штурмовых групп.
На устранение неполадки в составе группы связистов выдвинулся младший сержант с позывными «Радиф». О подвиге военнослужащего «Башинформу» рассказали их сослуживцы.
«Радиф» получил задание установить антенно-фидерное устройство. Во время восстановительных работ бойцов атаковали два FPV-дрона противника. Они открыли стрелковый огонь по вражеским БПЛА. Часть бойцов получили осколочные ранения. «Радиф» оперативно оценил ситуацию и эвакуировал пострадавших. Затем продолжил и завершил работу по восстановлению оборудования. Задание башкирский воин выполнил, связь с командованием восстановил.
По словам его товарищей, Радиф" не в первый раз налаживает связь в сложной боевой обстановке — под артиллерийскими и минометными обстрелами противника. И он всегда выходит победителем.
Ранее «Башинформу» рассказали о подвиге связиста батальона имени Тагира Кусимова с позывным «Леший».
Напомним, жители Башкирии, готовые служить в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.
Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).
Добавим, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей.