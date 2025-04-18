Более 80 депутатов из Башкирии ушли на СВО.

Более 80 депутатов из Башкирии принимают участие в специальной военной операции. О них накануне говорили на открытии выставки, на которой представлены фотографии народных избранников, выбравших службу на передовой.
Первыми посетителями выставки стали председатели и секретари советов муниципальных районов и городских округов. Председатель Госсобрания Константин Толкачёв отметил, что спецоперация — эпохальное событие в истории России, отразившееся на судьбах огромного числа её граждан.
"Само это слово — СВО — теперь навеки вписано в историю нашей страны, отпечатано в сознании миллионов людей, — сказал Константин Толкачев. — Отстаивать интересы Отечества с оружием в руках из нашей республики отправились и депутаты представительных органов всех уровней. Неоднократно на передовую мы провожали наших коллег — депутатов Государственного Собрания. Но больше всего, конечно, муниципальных депутатов. Самому молодому из них 21 год, самому старшему — 65 лет.
Мы сочли правильным организовать в парламенте такую выставку — выразить дань уважения подвигу наших коллег. Мы искренне гордимся нашими защитниками Родины. Они являются надежной опорой для республики и страны. К сожалению, среди депутатов есть и погибшие, и раненые. Четверо депутатов сложили свои жизни в боях. Низкий им поклон. Мужества и сил тем, кто сейчас на передовой, терпения их семьям. Единства и Победы республике и всей стране!".
Ранее путь воина выбрал депутат Госсобрания Башкирии Яков Кугубаев. Также выполнять задачи СВО решили сотрудники дома правительства республики. Кроме того, на фронт ушли глава районной администрации и сельсовета, артист, писатель и журналист.