Более 80 депутатов из Башкирии ушли на СВО.

"Само это слово — СВО — теперь навеки вписано в историю нашей страны, отпечатано в сознании миллионов людей, — сказал Константин Толкачев. — Отстаивать интересы Отечества с оружием в руках из нашей республики отправились и депутаты представительных органов всех уровней. Неоднократно на передовую мы провожали наших коллег — депутатов Государственного Собрания. Но больше всего, конечно, муниципальных депутатов. Самому молодому из них 21 год, самому старшему — 65 лет.