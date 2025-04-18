Экс-мэр Симферополя заступает на службу добровольцем в «Барс»

Он напомнил, что Белгород уже в течение нескольких лет сталкивается с угрозами атак ВСУ. И большую роль в защите города и региона играют подразделения добровольцев.
«Барс-Белгород» выполняет важные задачи. Считаю, что необходимо повышать военные навыки на учебно-тренировочных полигонах, получать опыт оперативного взаимодействия внутри подразделения. Хочу пройти слаживание в полевых условиях плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород", — написал Демидов.
Он уточнил, что выходит на службу с 21 апреля.
«Уверен, этот опыт будет полезен в будущем на моем рабочем месте», — добавил Демидов.
Валентин Демидов долгое время жил и работал в Крыму, возглавляя в разные годы администрацию Армянска, Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. Был министром экономического развития Республики Крым. В сентябре 2020 года назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя, затем возглавил ее.
В Белгородскую область Демидов переехал в 2022 году, был референтом губернатора Белгородской области по правовым вопросам, советником мэра Белгорода, затем его первым заместителем. В январе 2023 года по результатам конкурса назначен на должность главы администрации (мэра) города Белгорода. Награжден медалями «За возвращение Крыма» и «За защиту Республики Крым».