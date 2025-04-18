Экс-мэр Симферополя заступает на службу добровольцем в «Барс»

Валентин Демидов долгое время жил и работал в Крыму, возглавляя в разные годы администрацию Армянска, Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. Был министром экономического развития Республики Крым. В сентябре 2020 года назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя, затем возглавил ее.