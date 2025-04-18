Из Ростовской области в зону СВО отправили 5 тысяч куличей к Пасхе

Глава Донской митрополии Меркурий в преддверии Пасхи провел чин освящения куличей, предназначенных для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
В освящении также принял участие и врио губернатора Юрий Слюсарь. Он поблагодарил донских производителей, которые выпекли для бойцов более пяти тысяч куличей.
— Спасибо всем, кто участвовал в этом добром деле. Такие весточки из дома для ребят очень важны и нужны. Наши бойцы будут встречать Пасху, наступления которой мы все ждем и в тылу, и на фронте — вдали от своих близких, и сегодняшняя акция — это символ нашей духовной связи со всеми, кто каждый день приближает Победу, — отметил он.