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Из Ростовской области в зону СВО отправили 5 тысяч куличей к Пасхе

В Ростовской области освятили куличи для бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава Донской митрополии Меркурий в преддверии Пасхи провел чин освящения куличей, предназначенных для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

В освящении также принял участие и врио губернатора Юрий Слюсарь. Он поблагодарил донских производителей, которые выпекли для бойцов более пяти тысяч куличей.

— Спасибо всем, кто участвовал в этом добром деле. Такие весточки из дома для ребят очень важны и нужны. Наши бойцы будут встречать Пасху, наступления которой мы все ждем и в тылу, и на фронте — вдали от своих близких, и сегодняшняя акция — это символ нашей духовной связи со всеми, кто каждый день приближает Победу, — отметил он.