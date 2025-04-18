«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Валентиновку за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.