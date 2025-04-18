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ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Валентиновку за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.