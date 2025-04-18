За неделю 64 военных ВСУ сдались в плен в зоне ответственности «Севера»

Об этом заявили в Минобороны РФ.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1 900 боевиков, сдались в плен 64 украинских военнослужащих», — указали в ведомстве.
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности северной группировки за неделю составили 1,9 тыс. военнослужащих, 64 украинских военных сдались в плен.
Об этом заявили в Минобороны РФ.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1 900 боевиков, сдались в плен 64 украинских военнослужащих», — указали в ведомстве.