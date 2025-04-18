ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов «Востока» за неделю

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.