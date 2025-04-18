Потери ВСУ в зоне «Центра» составили более 2680 боевиков

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии», — говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113.
«Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США, Caesar производства Франции и Krab польского производства», — добавили в Минобороны.