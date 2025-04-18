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Потери ВСУ в зоне «Центра» составили более 2680 боевиков

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113.

«Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США, Caesar производства Франции и Krab польского производства», — добавили в Минобороны.