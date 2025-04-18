ВСУ потеряли за неделю свыше 1900 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Север» уничтожили за неделю более 1900 военных ВСУ, сдались в плен 64 украинских военнослужащих, уничтожены шесть танков, 39 боевых бронированных машин, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая две HIMARS производства США, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.