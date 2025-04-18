Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне «Запада»

Кроме того, в этот период были уничтожены 45 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 склад боеприпасов.