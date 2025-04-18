Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 12 по 18 апреля.
«Противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США», — добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, в этот период были уничтожены 45 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 склад боеприпасов.