ВС РФ поразили ключевые производственные объекты выпуска БПЛА на Украине

В ведомстве добавили, что российская армия совершила девять групповых ударов, которые поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных дронов и безэкипажных катеров.