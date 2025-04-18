ВС РФ поразили ключевые производственные объекты выпуска БПЛА на Украине

«Утром [18 апреля] нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по ключевым производственным площадкам выпуска БПЛА и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российская армия совершила девять групповых ударов, которые поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных дронов и безэкипажных катеров.
Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удар по центрам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
13 апреля российские военнослужащие нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах. Уточнялось, что в результате боевых действий ВС РФ ликвидировали более 60 боевиков.