ВС РФ освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР

Также российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате за неделю на данном направлении потери украинских войск составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин (ББМ), 74 автомобиля, 35 орудий, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 27 складов боеприпасов и горючего.