«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 56 автомобилей. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВСУ за неделю потеряли более 540 боевиков в зоне действия «Днепра»
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Днепр» уничтожили за неделю более 540 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, 56 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.