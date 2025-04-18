ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки «Юг» за неделю

«За неделю на данном направлении (в зоне действия “Южной” группировки войск — ред.) потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США», — говорится в сводке министерства.